Estate Licatese 2023, al via “Restate al Museo”: il programma degli eventi

Si chiama “Summer is coming – (R)estate al Museo” il primo blocco di eventi proposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo con il patrocinio dell’Ente Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento.

Un cartellone di eventi culturali, musicali, cinematografici, curato dall’assessore alla cultura Salvo D’Addeo e dall’assessora con delega al turismo e allo spettacolo Maria Sitibondo, che dal 17 giugno al 14 luglio darà il via agli eventi clou previsti per l’Estate Licatese 2023.

<< Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi pochissimi giorni. – sono le parole degli assessori Salvo D’Addeo e Maria Sitibondo – Abbiamo lavorato in molteplici direzioni ottenendo risultati importanti, ma ciò non ha distolto la nostra attenzione dalla imminente stagione estiva. Il lavoro sinergico tra Amministrazione Comunale ed Ente Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento, si è concretizzato nella realizzazione di una prima serie di eventi di notevole impatto. Stiamo lavorando già agli eventi dell’estate licatese – concludono D’Addeo e Sitibondo – che sarà piena di energia, musica e cultura.”