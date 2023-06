A Lampedusa una postazione del 118, la 252ma in Sicilia

Lampedusa avrà la sua postazione del 118. La numero 252 in Sicilia. E’ stato deciso nel corso di un incontro in assessorato Salute a Palermo dopo che il ministero ha dato il via libera per la realizzazione della nuovo posto di soccorso con ambulanza.

D’Arca “Abbiamo già trovato i locali nel polimabulatorio”

“È la prima cosa che ho notato quando mi sono insediato – dice Francesco D’Arca responsabile del poliambulatorio sull’isola – Con 30 mila turisti, numerosi sbarchi ogni anni e 7000 mila abitanti non aveva una postazione del 118. Adesso abbiamo avuto tutti i via libera per fare arrivare l’ambulanza. Abbiamo già trovato anche i locali nel poliambulatorio. Una buona notizia per l’ormai imminente stagione estiva”.