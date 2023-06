Torna dal mare e non trova l’auto: gli era stata sequestrata dalla Polizia

Trascorre mezza giornata al mare a Licata, ma quando torna non trova l’auto che aveva parcheggiato sul ciglio della strada. Pensando ad un furto il giovane licatese corre in commissariato di polizia per sporgere denuncia, ma qui scopre che proprio la polizia aveva provveduto a far rimuovere il mezzo, in quanto privo di assicurazione; inoltre per avere guidato un’autovettura senza copertura assicurativa, il giovane licatese dovrà pagare anche una multa da 800 euro.