Campobello di Licata, Congedo del maresciallo dei Carabinieri Luca Vitobello

In consiglio comunale, stasera (lunedi 26 giugno)’, in agenda la proposta del consigliere comunale di opposizione Vito Terrana, della Nuova Democrazia Cristiana., secondo cui “E’ doveroso – si legge – che le istituzioni ringrazino chi si e’ adoperato quale baluardo della legalita’ nella nostra comunita’. Saluto e ringraziamento per il congedo del comandante della stazione dei carabinieri maresciallo Luca Vitobello, e conferimento della cittadinanza onoraria con consegna della pergamena”. Il 29 giugno, infatti, sara’ l’ultimo giorno di servizio del maresciallo Vitobello, ” a servizio della nostra comunita’ per 24 anni, dei quali 14 anni come comandante”. Per Terrana, il militare dell’Arma ” ha speso le migliori energie a tutela della cittadinanza, ha saputo essere presente nel nostro tessuto sociale, instaurando buoni rapporti istituzionali per il ruolo assegnatoli dallo Stato”.

Giovanni Blanda