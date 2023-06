Canicattì, gli spariscono soldi dal conto per acquisti mai fatti

Misteriosi addebiti sulla carta di credito per acquisti online che non ha mai effettuato. È la spiacevole disavventura capitata ad un sessantenne di Canicattì che si è recato dai poliziotti del locale commissariato e ha denunciato la sparizione di circa 80 euro dal conto corrente. Si tratta dell’ennesima frode online nell’agrigentino.

L’uomo si è visto addebitare la somma di 54,99 euro per l’acquisto di un biglietto aereo mai effettuato e una seconda operazione, dal costo di 24,95 euro, per alcuni prodotti Amazon. Al sessantenne non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai poliziotti. Al via le indagini della polizia postale per individuare il responsabile della frode.