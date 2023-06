Lampedusa, al Poliambulatorio nuovo ecografo in reparto ginecologia

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha dotato il servizio di ostetricia e ginecologia del Poliambulatorio di Lampedusa di un nuovo ecografo multifunzionale di ultima generazione. L’apparecchiatura acquistata attraverso il mercato della pubblica amministrazione è a uso esclusivo delle attività materno infantili, servizio che garantisce nell’isola una copertura H24 (tra urgenze, prestazioni ambulatoriali e reperibilità).

“La Direzione aziendale – ha sottolineato il direttore del dipartimento Salute della famiglia dell’Asp di Palermo, Giuseppe Canzone – ha immediatamente accolto la richiesta di un potenziamento tecnologico del servizio assicurato a Lampedusa. Il nuovo ecografo di ultima generazione è dotato di sonde dedicate all’ostetricia e ginecologia e consente anche la ricostruzione di immagini in modalità tridimensionale”.

Il poliambulatorio di Lampedusa, gestito dall’Asp di Palermo conta su 21 attività specialistiche, oltre che su 6 servizi H24: Pte (Punto territoriale di emergenza), cardiologia, ginecologia, radiodiagnostica, pediatria e camera iperbarica (in funzione ogni anno dal primo maggio al 15 settembre). Intanto, in occasione di Lampedus’Amore, l’Asp di Palermo ha organizzato in collaborazione con l’associazione OcchiBlu onlus, le ‘Giornate della prevenzione’. Venerdì 7 luglio (dalle 14 alle 19) e sabato 8 luglio (dalle 9 alle 16) è in programma al Poliambulatorio di contrada Grecale l’Open Day. Gli utenti avranno la possibilità di aderire, gratuitamente e con accesso diretto, allo screening del tumore della mammella (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del cervicocarcinoma (Pap Test e HPV test per donne tra 25 e 64 anni); screening del tumore del colon retto (Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni) e vaccinazioni (tradizionali e anticovid).

Lo scorso anno, sempre in occasione di Lampedus’Amore, l’Asp fu presente con i camper della prevenzione in via Roma effettuando 372 tra visite ed esami di screening.