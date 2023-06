Parcheggi dell’ospedale San Giovanni di Dio, il Cartello sociale: “silenzio degli uffici competenti”

“Un silenzio assordante da parte degli uffici competenti dell’ASP di Agrigento si contrappone alle diverse prese di posizione che manifestano stupore e contrarietà all’ipotesi di istituire aree di parcheggio a pagamento per chi si reca al San Giovanni di Dio. Quella che sembra più di un’indiscrezione è infatti trapelata senza che ne seguisse una conferma o una smentita ufficiale da parte dei responsabili.Sulla questione, la posizione del Cartello Sociale è molto chiara: legittimo regolamentare in modo razionale gli accessi all’area antistante il nosocomio, prevedendo anche delle zone riservate al personale, ma non è assolutamente accettabile il principio di fare pagare un ticket a chi si reca in ospedale per accedere ai servizi sanitari o per visitare i degentiPiuttosto appare opportuno e urgente presidiare e garantire igienicamente le aree esterne all’ospedale che agli occhi dell’utenza non offrono un gradevole panorama.Infine, a giudizio dei rappresentanti del Cartello Sociale, ci sono ben altre emergenze da affrontare e senza indugi.”

Così in una nota il cartello Sociale di Agrigento in merito ai parcheggi dell’ospedale San Giovanni di Dio.