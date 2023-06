Ristorante didattico porta speranza e opportunità nel cuore di Caltanissetta

Il ristorante didattico ha infatti aperto ufficialmente le porte al pubblico il 15 giugno alle 18:30. Dopo il taglio del nastro e il saluto del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, sono intervenuti il presidente di CIFA Italia Andrea Cafà, la direttrice di IterEgo Angela Amico, la dr.ssa Rosalia Lo Brutto presidentessa dell’Ordine dei consulenti del lavoro e gli onorevoli Michele Mancuso e Giuseppe Messina deputati all’Assemblea regionale siciliana.

Andrea Cafà, presidente di CIFA Italia, ha presentato così il nuovo progetto: “Il ristorante didattico offre uno spazio dedicato in cui i giovani potranno sviluppare le proprie competenze in cucina, pizzeria e sala sotto la guida di formatori esperti del settore. Questo ambiente formativo, aperto al pubblico e al suo giudizio, permetterà loro di mettere alla prova le proprie abilità in un contesto reale.

L’impresa didattica rappresenta una sfida per il mondo del lavoro e il sistema dell’istruzione poiché mira a avvicinare la scuola all’ambiente lavorativo, riducendo la distanza tra la formazione teorica e l’applicazione pratica delle competenze.

Tuttavia il ristorante didattico non è solo riservato ai giovani in formazione. Lo spazio è aperto a tutti ed offre laboratori, masterclass ed esperienze culinarie per diverse categorie di partecipanti, inclusi giovani, adulti, migranti, persone con bisogni educativi speciali, lavoratori e professionisti del settore. L’obiettivo è promuovere l’inclusività e la condivisione dando a ciascuna di queste categorie opportunità di apprendimento, formazione continua, specializzazione e conoscenza della cultura gastronomica locale oltre a contaminazioni etniche. Offrire un’esperienza lavorativa tutelata che educhi e formi sia gli studenti che gli adulti, favorendo lo sviluppo dell’impresa e dei suoi protagonisti”.

Eap Federcom ha consolidato nel corso degli anni relazioni con tutti gli stakeholder del territorio. In virtù di questa stretta collaborazione, l’agenzia ha deciso di coinvolgere attivamente la pubblica amministrazione in questa ultima ambiziosa iniziativa. In occasione dell’evento sono stati invitati, oltre al sindaco di Caltanissetta e ai deputati Michele Mancuso e Giuseppe Messina, gli assessori della giunta comunale nissena e i sindaci della provincia. Hanno partecipato numerosi anche gli esponenti del settore della ristorazione locale. Questa sinergia e collaborazione non si limiterà al momento dell’inaugurazione bensì è destinata a svilupparsi e dare forma a iniziative concrete che portino competenza e valore nel territorio. “Per questo motivo” dichiara Angela Amico, direttrice di IterEgo “in accordo con i sindaci della provincia, Eap Federcom metterà a disposizione degli infopoint e organizzerà degli open day per avvicinare i ragazzi che vogliono sviluppare delle competenze e accedere a una formazione di qualità”

“Non è un caso che si sia scelto un locale nel centro storico di Caltanissetta per questa attività” continua Andrea Cafà “l’intento è quello di inserire l’attività a 360° nel territorio. Il ristorante didattico rappresenta una grande opportunità per parlare, finalmente, di competenze e contribuire a riqualificare il centro storico di Caltanissetta con iniziative concrete che coinvolgano i nostri giovani, ma non solo.”

L’apertura del ristorante didattico rappresenta un’importante pietra miliare nella promozione dell’istruzione e della formazione di qualità, un’occasione unica per la crescita personale e professionale dei partecipanti. Eap Federcom è entusiasta di continuare a lavorare a stretto contatto con tutti i soggetti coinvolti per sviluppare ulteriori opportunità che portino beneficio al territorio e alle persone.

L’inaugurazione del ristorante didattico ha suscitato un interesse palpabile tra i presenti che hanno potuto respirare l’aria di novità che questo progetto porta con sé. È stato un momento di condivisione e di visione comune per un futuro in cui l’istruzione e la formazione diventano pilastri fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico.

Guardando avanti Eap Federcom si impegna a consolidare e ampliare la rete di collaborazioni e partenariati con istituzioni, aziende e organizzazioni del territorio, per garantire un percorso formativo sempre più completo e mirato alle esigenze reali del mercato del lavoro.

Il ristorante didattico si presenta come un faro di speranza, un luogo in cui i sogni prendono forma e le passioni si trasformano in competenze solide. È un invito a tutti coloro che desiderano investire nel proprio futuro e a coloro che credono nell’importanza di un’istruzione di qualità come motore di cambiamento e crescita.