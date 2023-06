Lampedusa, Confsal chiede attivazione biglietto gratuito per i Vigili del Fuoco non residenti sull’isola

Il servizio gratuito dei biglietti del trasporto marittimo dalla Sicilia verso le isole minori è già da qualche mese attivo presso le isole di Pantelleria e Lipari, tra le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie ne hanno diritto anche i Vigili del Fuoco non residenti con sede di lavoro sull’ isola di Lampedusa. Il segretario regionale Confsal Vigili del Fuoco Angelo Brucia e Francesco Celauro segretario provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, hanno scritto una missiva all’assessore regionale dei trasporti Aricó, al prefetto di Agrigento Romano e al sindaco di Lampedusa e Linosa, Mannino chiedendo l’attivazione riconoscimento gratuità dei biglietti del trasporto marittimo dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole.

“La circolare regionale invita alla trasmissione da parte dei comuni alle società di navigazione degli elenchi del personale non residente che presta servizio pubblico nelle suddette isole, successivamente a cura delle società di navigazione saranno registrati i nominativi in anagrafica e rilasciate le tessere digitali per avere accesso alla gratuità del servizio. La scrivente organizzazione sindacale durante l’esame della legge di bilancio ha fortemente sostenuto quest’ attenzione nei confronti del personale che garantisce quotidianamente la sicurezza in porzioni di terra difficilmente raggiungibili, pertanto chiediamo il perfezionamento dell’ iter di trasmissione degli elenchi del personale cosi come disposto dalla circolare”, si legge nella nota del Confsal Vigili del Fuoco.