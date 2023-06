Rimprovera due ragazzini che danneggiano cartello stradale, aggredita e spedita in ospedale

Ha rimproverato due ragazzini di 12 anni che stavano danneggiando alcuni cartelli stradali. E’ stata aggredita e fatta cadere ed è finita in ospedale con il femore rotto.

E’ successo ieri in via Roma a Palermo nei pressi della Rinascente. Franca di 70 anni era in compagnia della figlia. Ha visto i due ragazzini che hanno cercato di danneggiare un segnale stradale.

L’anziana li ha rimproverati i due ragazzini l’hanno aggredita e fatta cadere a terra. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale con il femore rotto. La signora è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata a Villa Sofia.

“Purtroppo queste situazioni si ripetono con troppa frequenza in centro a Palermo – racconta una residente – i commercianti subiscono continui furti e questi ragazzini che con i motorini elettrici sfrecciano contro mano sono un pericolo. Ci sono gruppi di ragazzi anche al di sotto dei 14 anni, e quindi non punibili penalmente, che provocano danni nell’assoluta certezza che non gli capiterà nulla”.