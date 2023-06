Sanità, una mamma ringrazia i medici e i paramedici del Di Cristina di Palermo

“Di solito si scrivono lettere sugli ospedali perché questi funzionano male. I punti di primo accesso, poi, non ne parliamo. Sono sempre sotto l’occhio del ciclone per i tempi di attesa biblici, perché affollati, sporchi, poco efficienti. Vado controcorrente e vi racconto la mia esperienza. Ieri mattina il mio bambino di sei anni inizia a stare male: vomita a getto, ha continue scariche di diarrea, si contorce per il dolore addominale, non riesce neppure a reggersi in piedi. Difficile da credere ma siamo al momento sprovvisti del pediatra di libera scelta. La nostra é andata in pensione da poco e quindi ci troviamo da un paio di settimane nella fase di mezzo della scelta e del disbrigo pratiche. A Palermo peraltro i pediatri di libera scelta scarseggiano ed é un bel problema, ma questa é un’altra storia. Contatto al telefono il nostro “pediatra specialista”, quello dove andiamo “nelle grandi occasioni”, quando cioè vogliamo chiarire dubbi un po’ più importanti. Gli descrivo i sintomi e mi suggerisce di andare subito al Pronto soccorso del Di Cristina. Temo la folla in sala d’attesa, ripercorro a mente le solite storie che girano intorno ai Ps: ore e ore di attesa, quando va bene, quando va male anche un giorno intero ad aspettare abbandonati in barella in qualche squallido corridoio. Mio figlio però si contorce e vomita senza sosta. A un certo punto ha anche un mancamento. Andiamo di corsa. Siamo subito presi in carico da un infermiere empatico ed amorevole, che intuisce che non si tratti di un caso grave, ma comprende anche che mio figlio é sofferente ed anche disidratato. Acquisisce i suoi parametri e quindi gli applica una flebo. Nell’astanteria abbiamo a disposizione una barella e una sedia. L’ambiente é ordinato, ci sono altri bimbi ed altre mamme, ma non abbiamo in alcun modo la percezione di un luogo promiscuo, sporco o stipato di gente. L’attesa prima dei controlli non é lunga, anzi. In tutto siamo rimasti lì in osservazione per circa sei ore, durante le quali a mio figlio sono stati eseguiti gli esami ematochimici, delle urine, la verifica della glicemia. É stato più volte visitato dai medici e controllato con costanza dagli infermieri. Gli hanno dato assistenza e conforto e gli sono state prestate cure adeguate, come si deve a qualsiasi paziente e in particolare a un bambino. Non sono mancati sorrisoni e risposte esaustive alle domande mie e soprattutto del mio bambino. Siamo stati dimessi non prima di un ulteriore controllo ematologico, di una visita accurata e della verifica del miglioramento delle condizioni del mio bambino. Ci siamo sentiti accuditi passo passo, come sempre dovrebbe essere in un ospedale. Per questo mi sento di ringraziare il personale tutto in servizio mercoledì 28 giugno, dalle 10 alle 16. Non ricordo tutti i nomi, ovviamente, credo che il primo e cortesissimo infermiere si chiami Domenico Centinaro e con lui ringrazio medici (a mente ricordo le dottoresse Di Rosa e Costa) e paramedici in servizio ed ovviamente il primario Domenico Cipolla e la coordinatrice infermieristica Maria Rosa Lattuca. Ieri ho compreso quanto non sia facile assecondare le esigenze di pazienti ed assistenti, quanto in Pronto soccorso ci vogliano competenze, intuito, sangue freddo e capacità di rassicurazione. Doti che ho riscontrato in toto nel personale del reparto. Abbiamo vissuto una “disavventura”, che poteva complicarsi (perché la disidratazione nei bambini é un’occorrenza potenzialmente grave), che si é rivelata un momento di crescita. Grazie”

Questa è la lettera che una mamma ha voluto divulgare, restando in anonimo, per ringraziare i medici e paramedici del Pronto Soccorso del Di Cristina di Palermo, che spesso sono bistrattati (e deve andare bene), per la prontezza nelle cure del suo piccolo bambino di sei anni.