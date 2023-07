Canicattì, in giro con pistola senza tappo rosso: denunciato

Girava per le strade di Canicattì in possesso di una pistola a salve, senza tappo rosso, con tre cartucce e caricatore. I carabinieri, dopo averlo fermato in via Cavallotti, hanno denunciato l’uomo per porto ingiustificato di arma a salve.

Il quarantenne era peraltro sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.