Martedì 13 giugno a Canicattì, presso la suggestiva “Villa Grazia” si è svolta la 61° charter Night e la Cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Canicattì Host.

A guidare il prestigioso club per il nuovo anno sociale 2023 – 2024 sarà il dr. Riccardo Martines.

Il nuovo consiglio direttivo è composto dai soci: dr. Raimondo Curto, segretario, Marzio Zucchetto, tesoriere, e Olympia Lana, cerimoniere.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del 1° Vice Governatore del Distretto 108Yb Sicilia – Prof. Dott. Mario Palmisciano -, oltre che dalla presenza di numerosi officers, personalità lionistiche e di presidenti di altri club service, e dell’assessore Arch. Massimo Muratore in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

Il Presidente dr. Riccardo Martines nel suo discorso inaugurale ha presentato le linee guida del suo programma per il nuovo anno sociale, che sarà come sempre ispirato ai principi del We Serve.