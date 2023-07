Ruba furgone rifiuti e auto e investe un anziano, fermato a Favara

Ruba un veicolo di un’impresa di rifiuti, investe un anziano alla guida di un’auto e, non contento, abbandona il primo mezzo e ne sottrae un altro per darsi alla fuga ma provoca un altro incidente. È stata a dir poco una mattinata movimentata quella che ha visto protagonista un trentenne favarese, domiciliato in Belgio.

L’uomo, al termine di una rocambolesca fuga, è stato rintracciato dai carabinieri di Favara e dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Adesso si trova all’ospedale San Giovanni di Dio in seguito alle ferite riportate nell’incidente. Partiamo dall’inizio. L’uomo, poco prima delle nove, aggredisce un operatore della ditta Iseda colpendolo al volto con un pugno per poi rubargli un piccolo compattatore.

Una volta messosi al volante del mezzo rubato, nel tentativo di un sorpasso, investe un anziano alla guida di un’auto in viale Cannatello, nel quartiere di Villaggio Mosè. E qui va in scena la prima fuga. Il veicolo rubato viene ritrovato poco dopo in contrada Crocca. Il malvivente, non contento, riesce a rubare un altro veicolo per fuggire ma provoca un altro incidente in cui rimane coinvolto e ferito. I carabinieri e la polizia sono dunque riusciti a trovarlo e individuarlo.