Uccide la moglie e poi si toglie la vita: omicidio-suicidio ad Agrigento

Omicidio suicidio ad Agrigento nel quartiere di Fontanelle in via Alessio Di Giovanni.

Secondo i primi dati raccolti in un momento di grande tensione, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è suicidato; l’uxoricida dovrebbe essere Daniele Gallo Cassarino, 47 anni di Agrigento. La vittima è Ilenia Bonanno, 45 anni. La coppia aveva due figli di 19 e 15 anni. Gallo Cassarino avrebbe ucciso la moglie a coltellate e dopo si è impiccato in casa. A fare l’amara scoperta il figlio che dopo aver tentato varie volte a mettersi in contatto con i genitori, ha deciso di recarsi nell’abitazione.

Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri, la Squadra mobile di Agrigento e la Polizia scientifica; a condurre le indagini il procuratore facente funzioni Salvatore Vella e il sostituto procuratore Cecilia Baravelli che è già sul posto in attesa del medico legale per la prima ispezione cadaverica.

I vicini raccontano delle grida, forse l’ennesima lite tra i due coniugi; il Gallo Cassarino soffriva da mesi di una forte depressione ed era in cura, e si era licenziato dalla ditta Seap, la moglie lavorava in un negozio della via Imera. Oggi la tragedia.