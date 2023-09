“E una festa dell’Unità a cui teniamo particolarmente e che abbiamo voluto organizzare nella Città dei Templi, proprio per rendere omaggio alla capitale italiana della cultura per il 2025”. Il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo ha presentato alla stampa, assieme al segretario della federazione di Agrigento, Simone Di Paola, il programma della Festa dell’Unità in Sicilia che si terrà quest’anno in provincia di Agrigento dal 28 al 30 settembre con prologo a Lampedusa, luogo simbolo dell’accoglienza e delle difficoltà umane, il 27 settembre.

Barbagallo prosegue: “Un grande impegno per l’intero Pd siciliano che vogliamo rendere sempre più forte e centrale nell’opposizione al governo Schifani. L’attenzione è alta ed è dimostrata dalla massiccia partecipazione, non solo della deputazione regionale, ma anche dei vertici nazionali del Partito, da Elly Schlein a Bonaccini, da Boccia, a Serracchiani, da Delrio a Provenzano all’eurodeputato Bartolo”.

Scuola, sanità, ambiente, lavoro, Pnrr

Al centro dei lavori dei dibattiti e dei tavoli tematici gli argomenti politici “cari” al Pd: scuola, sanità, trasporti e infrastrutture, ambiente e energia, donne, sicurezza, lavoro, acqua e rifiuti, Pnrr,

È fittissimo il calendario che avrà un prologo mercoledi 27 luglio alle 18.30 nella sala conferenze dell’aeroporto a Lampedusa con il dibattito dal titolo “Sicilia fragile, Sicilia possibile: SOS Europa”. Al dibattito, moderato da Alessia Candito di Repubblica, prenderanno parte, oltre allo stesso Barbagallo, Francesco Boccia, capogruppo Pd in Senato, i deputati nazionali Graziano Delrio e Giovanna Iacono, l’eurodeputato Pietro Bartolo e il capogruppo Pd all’Ars, Michele Catanzaro.

“A Lampedusa contrasto tra passerelle Meloni e realtà dei fatti”

“Lo abbiamo detto in tempi non sospetti e quanto sta succedendo in questi giorni con la questione dei migranti – spiega Barbagallo – dimostra che il governo nazionale che ha scaricato sull’isola tutto il fallimento della demagogia e della propaganda sul tema dei migranti”.

Ed ancora “A Lampdusa Le scene di questi giorni mostrano il contrasto tra le passerelle della Meloni e la realtà fatta di centri sovraffollati perché si è scelto di smantellare il sistema di accoglienza creando, artificialmente, un’emergenza”.

Di Paola attacca la Dc “Ad Agrigento per puntare su valori e appartenenza”

“Agrigento è sempre stato un granaio del centrodestra ed è la zona dove i disastri sono più tangibili – sottolinea Di Paola – essere li è una risposta a questo calciomercato e spostamento continuo di dirigenti di altri classi politiche che creano un posto al sole accanto al potente. Noi invece puntiamo sui valori e sull’appartenenza”.

Barbagallo prosegue: “Siamo preoccupati, la Dc è particolarmente attenta a spostare ceto politico. È una logica che noi avversiamo. Nella scorsa legislatura abbiamo presentato un testo contro i cambi di casacca: è una norma che si dovrebbe fare per i consigli comunali”.

Elly Schlein chiuderà la Festa dell’Unità in Sicilia 2023

Dal 28 al 30 la Festa dell’Unità si svolgerà presso Villa Bonfiglio ad Agrigento. In chiusura, il 30 settembre, è in programma il comizio della segretaria nazionale, Elly Schlein.

Numeri e dati

40 donne e 56 uomini chiamati ai tavoli tematici della festa

11 parlamentari regionali

6 parlamentari nazionali eletti in sicilia

1 deputato europeo

6 componenti della segreteria nazionale

6 parlamentari nazionali (tra cui capogruppo al Senato)

13 tavoli tematici

3 momenti di discussione per amministratori, dirigenti, militanti Pd

3 “conversazioni-interviste” con Provenzano, Bonaccini, Barbagallo

Chiusura con intervento della segretaria nazionale

Spazio autogestito dei Giovani Democratici

Oltre 15 reti e associazioni di rilievo nazionale e regionale presenti

Zero impatto ambientale con stampa cartacea programmi.