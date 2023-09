Il tennis, da sempre, può essere considerato come un qualcosa che va ben oltre il campo. Non è solo racchette e palline. Si parla di uno sport che è un vero e proprio simbolo, un’attitudine, una visione della vita che richiede impegno, dedizione e spirito competitivo. Il tennis è un esempio perfetto di come lo sport possa influenzare e modellare lo stile di vita di una persona, cambiandola nel profondo, e determinando il suo successo.

Il tennis, tra opportunità e sfide

Il tennis, come anticipato poco sopra, è uno sport perennemente combattuto tra opportunità da cogliere e sfide da vincere. È un gioco dove la velocità, la potenza, l’agilità, la precisione e la resistenza devono fondersi creando una sintesi perfetta. Non a caso, parliamo di un settore dove gli atleti hanno delle doti per certi versi sovrumane, molto più che in altri sport, come nel calcio ad esempio.

Ma il tennis non è solo una questione di fisicità. È un gioco che si basa anche sul confronto mentale, un po’ come avviene nel poker, dove la strategia, la disciplina e la concentrazione possono fare tutta la differenza del mondo. Insieme a quel pizzico di creatività che, come sempre, può sparigliare le carte all’improvviso, e mandare in confusione anche l’avversario più forte ed esperto. Infine, da sottolineare la necessità di sapersi adattare a partita in corso, servizio dopo servizio, set dopo set.

Anche per questo motivo, le statistiche, pronostici e quote legate alle scommesse sul tennis corrono sempre sul filo del rasoio. Qui regna spesso l’indecisione, dove persino un giovanissimo come Jannik Sinner può impiegare poco tempo per diventare uno dei migliori al mondo. Un fatto simile lo si può notare leggendo questa infografica su Alcaraz, dove si sottolinea quanto ha vinto il giovane spagnolo rispetto agli altri big di oggi quando avevano 20 anni.

In ogni caso, le qualità richieste dal tennis sono molto simili a quelle necessarie per andare avanti nella vita. Questo sport, quindi, può presentarsi come modello anche per chi non ha mai preso in mano una racchetta.

Il tennis come esempio di stile di vita

Un giocatore di tennis deve essere in grado di mantenere la calma, di rimanere concentrato nel bel mezzo del caos, di rispondere rapidamente a situazioni inaspettate e di rialzarsi dopo una sconfitta. Sono le stesse qualità che servono per affrontare la vita con determinazione e con piglio, senza farsi mai abbattere dalle avversità che – purtroppo – fanno parte del quotidiano di tutti noi.

Il tennis richiede, inoltre, una disciplina ferrea, fisica ma soprattutto mentale. E un tennista non smette mai di imparare, di capire come gestirsi al meglio man mano che l’età avanza. Anche in questo caso, il parallelismo con la vita è evidente. Per non parlare poi dello stile di gioco di un tennista, che può essere aggressivo o difensivo. Allo stesso modo, anche noi scegliamo determinate strategie per affrontare le sfide quotidiane, dettate spesso dal nostro carattere e dalla nostra indole.

In definitiva, il tennis è la perfetta metafora di come una persona può muoversi all’interno dei confini della propria vita, scegliendo un certo stile piuttosto che un altro.