“È inaccettabile leggere articoli in cui l’hotspot di Porto Empedocle, l’area di transito adibita al riconoscimento dei migranti, viene definito centro di deportazione e luogo in cui vengono operate violenze e violati i diritti umani”, lo dichiara il deputato agrigentino Calogero Pisano

“Le Forze dell’Ordine, gli operatori sanitari, tutti coloro che lavorano nella struttura empedoclina – continua Pisano – hanno sempre dimostrato grande professionalità e ancora più grande sensibilità, lavorando con dedizione spesso in condizioni difficili.

Nonostante l’abnorme flusso di migranti approdati sulle nostre coste in queste ultime settimane, la macchina organizzativa ha funzionato perfettamente e per questo dobbiamo dire grazie principalmente alle nostre Forze dell’Ordine.

Vi è in atto un tentativo faziososo di certa stampa di sinistra di mistificare la realtà dei fatti che va immediatamente stoppato, nessuno può permettersi di buttare fango sulle Istituzioni e di screditare l’ottimo operato dei nostri uomini in divisa”.