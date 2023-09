“Il ponte sullo Stretto non lo faranno perché non hanno i soldi nemmeno per fare un vero taglio del cuneo fiscale e per la sanità pubblica e perché sono divisi fra loro. Il problema è il grado delle infrastrutture. Bisognerebbe pensare prima di tutto ai collegamenti stradali, autostradali e ferroviari che consentano ai siciliani di non impiegare ore per percorrere distanze che in altre parti d’Italia si fanno in mezz’ora”. Così il presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini ad Agrigento per la festa dell’Unità. Parlando del governo Meloni Bonaccini ha aggiunto: “Le troppe promesse stanno finendo. Oggi vedono raddoppiati gli sbarchi e sulla benzina il governo non è stato in grado neanche di lasciare i benefici del governo Draghi. Perché sulla sanità pubblica stanno mettendo in difficoltà anche regioni con una tradizione solida come la Toscana o l’Emilia Romagna. Ecco va costruito un nuovo centrosinistra con pazienza e cercando di mettere le opposizioni insieme là dove si condividono le scelte. In questo è stata bravissima Elly nel caso del salario minimo legale, e lo dobbiamo fare anche sulla sanità”, ha continuato il presidente Bonaccini. “Serve un Pd all’altezza di essere davvero percepito come alternativa di governo, con una proposta alternativa da accompagnare ad ogni critica, e poi, ha concluso, bisogna avere la consapevolezza che da soli non ce la facciamo”.