A Canicattì oggi 5 ottobre alle ore 19:00 presso la Chiesa di San Diego, si terrà la 1^marcia contro la violenza sulle donne, sentiamo ogni giorno donne maltrattate o uccise da chi diceva di amarle. Urgente, quindi una presa di posizione dell’opinione pubblica per dire basta a uno stillicidio che vede le donne vittime di continue violenze in tutto il territorio nazionale. L’Associazione La Forza delle Donne insieme a molte associazioni e club hanno organizzato con il patrocinio dell’amministrazione questa passeggiata per dire BASTA alla violenza di ogni genere. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, ricordiamoci chi subisce violenza può essere tua figlia, tua madre, tua sorella o una tua amica, non giriamole le spalle ascoltiamole, aiutiamole a denunciare.