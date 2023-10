Mancano ancora alcuni mesi a Natale, eppure c’è già chi sta pensando all’albero, a quale scegliere e come addobbarlo.

Nonostante rimanga nelle nostre case per pochissimo tempo, gli alberi di Natale sono un complemento d’arredo che non passa assolutamente inosservato, proprio per questo sceglierlo diventa un’impresa abbastanza complicata; in commercio, poi, esistono tantissimi modelli differenti non solo per i materiali, ma anche per le forme, le dimensioni e il colore.

Conviene, quindi, fare chiarezza per capire quale possa essere l’albero di Natale più adatto alle proprie esigenze.

Alberi di Natale veri o finti?

Ecco la prima questione da prendere in considerazione, meglio un abete vero o finto?

Esistono alberi di Natale artificiali talmente belli da sembrare veri, purtroppo però non sono sempre così sostenibili, generalmente sono realizzati in plastica, materiale altamente inquinante che quasi mai viene smaltito correttamente. Alcuni studi hanno dimostrato che per rispettare l’ambiente è necessario tenere un abete finto per almeno cinque anni e chi desidera cambiarlo può sempre rivendere o regalare quello usato, in modo da dargli una seconda vita e ridurre l’impatto ambientale.

L’albero di Natale vero è in grado di regalare un’atmosfera unica, ma prima di acquistarlo occorre valutare alcuni aspetti, prima di tutto quanto possa essere etico abbattere una pianta per decorare la propria casa.

La scelta migliore da fare è quella di rivolgersi a un rivenditore autorizzato della propria zona, in modo da comprare un abete autoctono e con le radici: passato il Natale sarà, così, possibile piantarlo e ridargli una nuova vita in natura.

Ecco alcune considerazioni da fare prima di prendere un albero di Natale vero:

L’abete deve stare in una zona naturalmente illuminata e non troppo calda della casa;

e della casa; Le decorazioni non devono essere troppe e pesanti , la pianta ha bisogno di poter respirare;

, la pianta ha bisogno di poter respirare; Ricordarsi che si tratta di un albero vero e, quindi, oltre a perdere molti aghi, necessita di cure e attenzioni.

Quale albero di Natale finto scegliere?

Ormai in commercio esistono una quantità infinita di alberi di Natale artificiali: alcuni sono essenziali, altri davvero maestosi, poi ne esistono di colorati o naturali; ma non solo, tantissimi hanno infatti già addobbi o luci integrate.

Non basta, però, pensare solo ai propri gusti personali per trovare quello più adatto, è fondamentale anche considerare le dimensioni della propria abitazione, l’arredamento e lo spazio che si ha a disposizione per questo complemento d’arredo.

Gli alberi di Natale standard

Alto tra i 180 e i 210 centimetri, folto e verde. Ecco il classico abete che tutti vorremmo in casa.

Spesso, però, non si ha sufficiente spazio a disposizione per valorizzarlo in maniera adeguata, occorre poi tenere presente che una pianta di queste dimensioni va addobbata e decorata con pazienza e attenzione.

L’albero di Natale completamente bianco

Bello, ma davvero complicato da integrare all’interno di un ambiente domestico classico, meglio sceglierlo se si ha un arredamento particolare, in stile barocco o se si prediligono i colori metallici.

L’albero di Natale con luci integrate

Perfetto per chi non ha né tempo né voglia di passare tanto tempo a decorare l’albero, in commercio esistono sia con normalissime luci bianche o dorate, sia con tantissime lucine di differenti colori e alcuni hanno addirittura la musica integrata.

Alberi di Natale slim

Generalmente consigliato a chi ha un soffitto alto in casa ma purtroppo poco spazio a disposizione, grazie ad un abete finto slim si possono raggiungere anche i 180 centimetri di altezza con solo 55 centimetri di ingombro alla base.

Questo tipo di albero dev’essere decorato con attenzione, purtroppo con questo tipo di forma a primo impatto può non sembrare bellissimo.

Albero di Natale mini

Piccolo, già decorato ed essenziale, questo tipo di albero è indicato a chi vuole dare un tocco natalizio alla casa o all’ufficio senza esagerare.

Basta, infatti, toglierlo dalla sua confezione e metterlo su un mobile, una mensola o un tavolino per ottenere un minimo di atmosfera, senza fare il minimo sforzo.

Albero di Natale alternativo

L’albero di Natale alternativo più conosciuto è sicuramente quello appeso, diritto oppure al contrario, ma chi ha più fantasia sarà sicuramente in grado di trovare soluzioni davvero particolari; un albero di Natale può essere realizzato davvero con qualsiasi tipo di materiale: con bottiglie riciclate, libri, rametti, tappi di sughero, Lego e via dicendo.

Basta davvero poco per rendere la propria casa natalizie e ottenere un risultato gradevole.