Il consigliere comunale del Partito democratico di Palma di Montechiaro Ugo Farulla è intervenuto con una nota sulla vicenda del taglio degli alberi di Piazza Matteotti e afferma: “Con dispiacere apprendo che il Sindaco Castellino giustifica la sua scelta amministrativa di rimuovere gli alberi con una motivazione ingannevole ed utile solo a massimizzarne il consenso. Le radici dei Ficus Benjamin di piazza Matteotti non erano pericolose e lo dimostrano le foto del massetto intatto, acquisite durante i lavori di depavimentazione della vecchia piazza. Cosa si è guadagnato a rimuoverli dopo circa 60 anni non lo so, poiché i ficus meritavano solo di essere curati, come succede nelle città come Noto. Si è deciso di rinunciare ad un patrimonio collettivo non per motivi di pericolosità ma per pura volontà amministrativa, è questa la verità e l’amministrazione dovrebbe avere il coraggio di ammetterlo, invece di nascondersi dietro deboli giustificazioni. Anche questa volta ho cercato di fare un’opposizione costruttiva, tentando di sensibilizzare il sindaco fino alla fine, ma ha prevalso una volontà miope e contro ogni logica di rigenerazione urbana”