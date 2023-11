Alvaro Vitali, da tutti ricordato per lo storico “Pierino”, sbarca il prossimo 2 e 3 dicembre al Teatro Sociale di Canicattì per la partecipazione straordinaria nella brillantissima commedia di Giovanni Allotta “Un fidanzato per mia suocera”. Con lui Concetta Lazzaro nei panni della “Suocera” e Pippo Barone nei panni del “Genero”. Nel cast Franco Colaiemma, Nino Pennisi, Marilena Spartà, Diego D’Arrigo, Antonio Starrantino, Mara Di Maura e Ignazio Galeano. La regia è di Pietro Paolo Saraceno e Luciana Turina. Scenografie di Vincenzo D’Agostino e Antonio Purpura. Costumi Atelier Milia Sposi.

La Suocera Venera (Concetta Lazzaro) fa sposare la figlia Clementina (Marilena Spartà) con un uomo molto più grande di età Totò (Pippo Barone) a patto e condizione che la suocera vivrà con gli sposi vita natural durante salvo matrimonio. Mentre Totò è alla ricerca frenetica di un fidanzato per Venera, Venera è alla ricerca di chi sia l’amante di Totò, sino a quando ……… Come andrà a finire? Riuscirà Totò a liberarsi della Suocera? Venite a trovarci al Teatro Sociale il 02 dicembre alle ore 21,30 ed il 03 dicembre alle ore 18,00, e lo scoprirete.

Biglietti in prevendita on line su liveticket.it/associazionepiccadilly

Per info e prenotazioni 3519385514