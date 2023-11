Una superstrada che collegherà Castelvetrano a Gela, passando per il comune di Agrigento. Questo è il macroprogetto sul quale Anas, in qualità di ente proponente, sta lavorando insieme alla Regione Siciliana al fine di chiudere l’anello autostradale esterno dell’Isola. Un’opera di grandi proporzioni e della quale domani, mercoledì 15 novembre, verrà presentato il primo lotto che interconnetterà lo svincolo della SS624 al comune di Sciacca. Fatto sul quale, sempre nella giornata di domani, verrà indetto un dibattito pubblico fissato per le 17.30 presso il convento dei Minimi di Castelvetrano. Ciò per sottoporre le alternative progettuali previste sull’opera.

Tre le alternative disponibili

Al momento infatti, l’azienda ha proceduto a redarre il documento di fattibilità e il dossier di progetto da sottoporre alla cittadinanza attraverso, come sopra detto, la forma del dibattito pubblico prevista dalle norme nell’ambito del processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico. Cittadinanza attiva che sarà chiamata a decidere sulle tre alternative disponibili. La prima prevede un nuovo tracciato rispetto all’esistente SS115, posto più a nord rispetto all’infrastruttura esistente. Un percorso da poco più di 25 chilometri, con 9 viadotti, di cui 3 da adeguare, 2 gallerie naturali e 4 artificiali. Sei gli svincoli previsti in questa alternativa. La seconda opzione invece ricalca l’attuale percorso della SS115, con l’aggiunta di una carreggiata rispetto a quella esistente. La terza opzione ricalca fondamentale la seconda, dalla quale si discosta solo in termini altimetrici. Nell’ambito del progetto, è comunque prevista la creazione di una carreggiata a due corsie da 3,75 metri ciascuna, con una bachina e uno spartitraffico da 3,5 metri. Una volta decisa la strada da intraprendere, si potrà procedere alla redazione del progetto plano-altimetrico, del progetto di mitigazione agro-ambientale e del quadro economico dell’intervento.