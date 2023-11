Dal prossimo 9 giugno la compagnia aerea italiana Neos collegherà con Boeing 787, ogni domenica e martedì, Palermo a New York. Da oggi, infatti, è possibile prenotare il volo diretto in partenza alle 11.25 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Punta Raisi che arriva all’aeroporto ‘JFK’ T1 di New York alle 14.50, ora locale.

La tariffa e cosa comprende

La tariffa economy ‘promo’ per un adulto è fissata a 339,99 e prevede sedile standard, bagaglio da 8 kg in cabina e pasto.

Da tempo si lavorava per questo collegamento

Passi avanti molto importanti sono stati fatti in Sicilia sul piano dell’offerta turistica. Sono in corso forti investimenti pubblici sulle infrastrutture e molti investimenti dei privati in nuove strutture ricettive di altissimo livello e in resort di lusso, come evidenziato recentemente dal ministro del Turismo Daniela Santanchè. In questa direzione si è mossa quindi l’idea un volo diretto Palermo-New York, della compagnia Neos. Rappresenta un’importante opportunità per tutta la Sicilia, sia di outgoing, sia di incoming. Già era trapelato qualcosa nel settembre scorso quando Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, annunciò di essere “in attesa di alcune risposte da Palermo per prendere una decisione”.

Gli investimenti della compagnia

Per Neos, accanto ai risultati di business, la principale sfida è sviluppare le direttrici su cui la compagnia ha scommesso per diversificare e incrementare la propria attività di linea. Il Kazakistan ha visto raddoppiate le frequenze verso Almaty da Milano Malpensa. L’India è servita anche dall’aeroporto di Verona ed era in studio un consolidamento dei collegamenti verso New York. Come novità 2024 per il medio e lungo raggio il network prevede un rafforzamento delle frequenze nell’area East Africa. Si vuole soddisfare la crescente domanda ed è in programma di rendere giornaliero il collegamento verso Zanzibar e Mombasa. Il 2022 si è chiuso infatti con un fatturato di 573 milioni di euro, in crescita rispetto a quello del 2019.