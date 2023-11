Il gambling è un passatempo che coinvolge ogni anno milioni di persone, tanto che i giochi d’azzardo sono diventati un elemento cruciale in tantissime culture e società differenti. Poco importa se si tratta delle sale da gioco fisiche o delle piattaforme digitali: ciò che conta è che siano presenti i grandi classici del gambling, dalla roulette alle slot machines, passando per i giochi di carte. Vediamo dunque di scoprire insieme quali sono i passatempi d’azzardo più apprezzati e giocati in assoluto a livello globale.

La roulette

La roulette, in tutte le sue varianti, può essere considerata come la regina indiscussa di ogni casinò. Si tratta infatti di un gioco che piace innanzitutto per la sua grande eleganza, e non potrebbe essere altrimenti, date le sue origini francesi. Ma in realtà è possibile giocare anche ad altre versioni, come nel caso di quella americana, nota anche come Fair Roulette. A differenza di quella francese e della versione europea, questa ha il doppio zero. Chi desidera approfondire, può scoprire come si gioca a Fair Roulette leggendo le guide degli esperti, così da capire anche quali sono le differenze con le altre varianti. Da segnalare anche il fatto che la roulette, essendo un gioco casuale, non richiede particolari conoscenze o l’impiego di tattiche specifiche.

Le slot machines

Se la roulette è il gioco più apprezzato in assoluto, allora le slot sono il più diffuso. Anche in questo caso, gran parte del merito va alla semplicità dell’approccio, dovuta ad un gioco immediato e adatto anche a chi non ha mai frequentato un casinò. Bastano pochi passaggi e chiunque può iniziare a giocare con le macchinette, siano esse fisiche o digitali, dato che oramai ne troviamo una quantità industriale anche su Internet e sui casinò online. Inoltre, le partite durano poco e quindi le slot ben si adattano a chi non ha intenzione di dedicare troppo tempo ad una partita, come accade ad esempio con i giochi di carte. Infine, esistono così tante slot diverse che è davvero difficile non trovare un’opzione adatta ai propri gusti.

I giochi di carte

Non potremmo non inserire in questa lista anche i giochi di carte, che per molti incarnano la vera essenza dei casinò. Fra questi, il poker è senza ombra di dubbio il più apprezzato, soprattutto per via della chiara componente strategica che mette in campo. Non per caso, per giocare a poker bisogna avere molta esperienza e saper bluffare: una dote non comune, che non si impara con la pratica. Inoltre esistono diverse varianti, come il Texas Hold’em e l’Omaha, ognuna con le proprie regole e strategie, che richiedono una buona dose di abilità e di acume. Un altro gioco di carte molto apprezzato è il blackjack, e non dimentichiamoci del baccarat, che qui in Italia rappresenta una vera e propria istituzione.

In definitiva, è davvero complesso stilare una classifica dei giochi da casinò più amati in Italia, perché in fondo dipende sempre dai gusti. Ma se guardiamo al blasone, la roulette conquista di diritto il primo gradino del podio, seguita dalle slot machines e dai giochi di carte.