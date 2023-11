Si comunica, ai sensi dell’art. 4, e seguenti, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, che li consiglio comunale è convocato, ni seduta pubblica ed ni sessione ordinaria (comma

3 art. 94 del suddetto vigente regolamento), per el ore 19,00 di venerdì 24 novembre 2023 ni prima convocazione e all’occorrenza ale ore 20,00 ni seconda convocazione. Pertanto, is invita al S.V., nela qualità, a partecipare ala seduta che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO .I

SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

.1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

2. LETTURA EAPPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI;

3. INTERROGAZIONI;

4.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA MOZIONE “INIZIATIVE ISTITUZIONALI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE MODA”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 43933 DEL 09/11/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE A. CUVA, C. MURATORE, G. DI FAZIO;

5.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “STRADE PROVINCIALI – EX CONSORTILE N. 73 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE AGRIGENTO) E N. 153 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA) – STATO DI DEGRADO. PROTESTA- APPELLO PER LA SISTEMAZIONE.” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 34940 DEL 12/09/2023, PRESENTATA DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DI CAPIGRUPPO CONSILIARI PROF. D. LICATA EDAI CAPIGRUPPO CONSILIARI: .C ONOLFO, G. LO GIUDICE, G. DI FAZIO, . L MARCHESE RAGONA E D. CURTO;

6.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 0O.PP. 2021-2023 E PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2021/2022”; PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 38820 DEL 06/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 5 ING. G. MELI;

7.

ROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 TUEL” – RIPARTO QUOTA FONDO POVERTÀ 2021, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. °N 2 D.SSA C. MELI;

8. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 TUEL” – FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. °N 2 D.SSA C. MELI;

9. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 175 TUEL” – ADEGUAMENTO PIANO DEI CONTI FINANZIARIO, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI;

10. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “ART. 210, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267” – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 41690 DEL 24/10/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. °N 2 D.SSA C. MELI;

11. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023 – COFINANZIAMENTO PROGETTO ASILO NIDO C.DA MARRONE ROVITELLI” FINANZIATO DAL PNRR”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 44961 DEL 16/11/2023, PRESENTATA DALLE E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI E N. 5ING. G. MELI;

12. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023 AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2TUEL” – CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI, LEGGE 234/2021″, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 44989 DEL 16/11/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. °N 2 D.SSA C. MELI;

13. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELIBERAZIONE GM. . N. 8 DEL 01/02/2022 RATIFICATA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 18/03/2022 AVENTE PER OGGETTO ” RATIFICA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – GESTIONE NECESSARIA 2022 – COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA VERGA – 2° STRALCIO.”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 45006 DEL 16/11/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N° 2 D.SSA C. MELI

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, al mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta li rinvio dei lavori all’ora successiva, ni seconda convocazione, per al quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

B) ES ANCHE ALA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA ERICONVOCATA.