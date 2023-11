L’Azienda Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha adottato, si legge in una nota, il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) aziendale dedicato alla Sindrome dei Tumori Eredo-Familiari della Mammella e/o dell’Ovaio (HBOCs). Si tratta di uno dei pochi esempi a livello regionale e nazionale ed è finalizzato a migliorare la diagnosi e la gestione di questa complessa condizione medica. La Sindrome HBOCs è una condizione ereditaria che aumenta il rischio di sviluppare tumori della mammella e/o dell’ovaio. La consapevolezza e la gestione precoce sono fondamentali per la prevenzione e la cura di questa patologia. Il PDTA, sottolinea la nota, offre percorsi e procedure chiare per i professionisti sanitari e i pazienti, al fine di ottimizzare la diagnosi, il trattamento e l’assistenza a coloro che sono affetti da questa sindrome o che sono a rischio di svilupparla.

Al raggiungimento di questo fondamentale strategico traguardo hanno contribuito il professore Antonio Russo (Oncologia Medica in qualità di coordinatore), il professore Calogero Cipolla (Breast Unit), la professoressa Adriana Cordova (Chirurgia Plastica e Ricostruttiva), il professore Giuseppe Brancatelli (Diagnostica per Immagini) e la professoressa Daniela Cabibi (Anatomia Patologica).

Il PDTA sarà reso ampiamente disponibile per i professionisti sanitari, i pazienti e le loro famiglie, nonchè per il pubblico interessato, conclude la nota.