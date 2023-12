Rubato un trattore in contrada Finocchiaro a Butera. A fare la scoperta è stato lo stesso imprenditore della zona che, dopo aver visto la porta del garage spalancata della sua azienda agricola ha notato che il mezzo era stato caricato su un veicolo gommato ed ha deciso di seguirlo; il mezzo ha raggiunto il comune di Ravanusa. L’uomo, ha formalizzato denuncia ai Carabinieri. Già lo scorso 18 novembre i ladri erano entrati in azienda portando via il trattore, 200 litri di gasolio, una cassetta con le chiavi da meccanico, le forbici da potatura, due cesoie e una rotella metrica di 25 metri oltre ad altro materiale. Un danno da 100 mila euro circa nel giro di qualche settimana per l’imprenditore agricolo di Riesi il quale non riesce a darsi pace perché i ladri, nel giro di pochissimo tempo, lo hanno messo sul lastrico.