Dopo un 2023 straordinario che l’ha vista dominare le classifiche musicali confermandosi la regina del pop, Annalisa continua anche per la prossima estate i suoi appuntamenti live con “TUTTI NEL VORTICE OUTDOOR”.

In Sicilia, con il concerto in programma il 26 luglio alla Villa Bellini di Catania, sarà tra i protagonisti della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST 2024 (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania.

Annalisa sarà anche a Palermo, il 27 luglio ai Cantieri Culturali alla Zisa, tra gli artisti in cartellone al DREAM POP FEST PALERMO, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

Le prevendite sono disponibili dal 7 febbraio alle ore 11.00 prevendita su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali.

Il tour di Annalisa (organizzato e prodotto da Friends & Partners) è iniziato con il concerto evento del Forum di Assago di novembre e prosegue con TUTTI NEL VORTICE PALASPORT che, in partenza ad aprile 2024, toccherà le principali città italiane, e il suo primo live all’Arena di Verona previsto per il 14 maggio (evento di apertura del Festival Venerazioni – Arte al Femminile 2024). Gli appuntamenti live della cantautrice continuano anche in estate con “TUTTI NEL VORTICE OUTODOOR” , una serie di concerti in festival prestigiosi.