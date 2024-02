Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto la condanna nei confronti di due persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Quattro anni di reclusione sono stati inflitti a una 38enne, quattro anni e venti giorni di reclusione, invece, per un giovane di 24 anni.

I due canicattinesi erano stati arrestati dalla polizia nell’agosto 2022. Gli agenti della Squadra mobile, a margine di una perquisizione, trovarono crack, cocaina ed eroina già suddivise in dosi pronte per essere spacciate. L’accusa, sostenuta in aula dal pm Cecilia Baravelli, aveva chiesto la condanna di entrambi gli imputati a quattro anni di reclusione.