Un’Alfa Romeo, si è ribaltata lungo la strada statale 122 in contrada Gulfi. Il pensionato che era alla guida dell’auto nel tentativo di evitare un gregge di pecore comparso improvvisamente sulla carreggiata ha finito la corsa in un terreno adiacente ribaltandosi. Nel sinistro è rimasta coinvolta un’altra auto, una fiat 500, guidata da un giovane di Racalmuto. Sul posto lanciato l’allarme i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia municipale e un’ambulanza che ha trasferito il 70enne in ospedale per le cure necessarie. Illeso il conducente della Fiat 500.