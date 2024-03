Venerdì 08 marzo in occasione della Festa Internazionale sulla Donna alle ore 18:00 l’Associazione Turistica Pro Loco Canicattì in collaborazione con l’ Associazione “ Le Quote Rosa “ organizza presso i locali siti al I° piano del Palazzo Lombardo dell’Avv. Salvaggio siti in Corso Umberto a Canicattì la presentazione del libro “ Il filo sottile della parola di Filippo Minacapilli “ Aforismi e Pensieri sulla donna “ .

Nel corso della serata sarà attribuito il premio “ Dina Di Naro “ ad una donna che si è distinta nel campo sociale, culturale, professionale

Inoltre i graditi ospiti saranno allietati da intermezzi musicali e letture di poesie .

Interverranno oltre allo scrittore Dr. Filippo Minacapilli, l’Avv. Giancarlo Granata, la Presidente dell’ Ass. “ Le Quote Rosa “ Ins. Giusi Cutaia, la Presidente della Pro Loco Canicattì Prof.ssa Giovanna Bennici , la Prof.ssa Teresa Cambiano docente di lettere classiche e la Dott.sa Sonia Lo Verme psicologa .