“Chiarimenti urgenti inerenti al mancato rispetto delle clausole contrattuali della compagnia aerea Danish Air Transport per il trasporto delle salme nelle Isole di Lampedusa e Pantelleria”: comincia così l’interrogazione del deputato regionale Ismaele La Vardera indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò. “Da alcuni giorni – scrive La Vardera – è emerso un grave e urgente caso nelle isole di Lampedusa e Pantelleria riguardante il trasporto delle salme, mediante volo diretto, così come previsto dal bando di gara aggiudicato dalla compagnia aerea Danish Air Transport (Dat). La gara in questione prevede un contributo regionale di continuità territoriale, per due anni e quattro mesi, pari a oltre 44 milioni di euro al netto di Iva, oltre alle tariffe applicate ai viaggiatori e, inoltre, include anche il trasporto delle salme;Considerato che, malgrado l’aggiudicazione dell’appalto con l’espressa dicitura nel capitolato “dovrà essere altresì garantito il trasporto delle salme”, ai congiunti che chiedevano tale servizio veniva risposto che il velivolo (Atr 72) non è idoneo al trasporto delle salme, sollevando seri dubbi sull’affidamento della gara e sull’ottemperanza del capitolato.Ora, a causa del mancato servizio della Dat, i cittadini di Lampedusa e Pantelleria sono costretti a trasportare le salme dei propri cari utilizzando la nave di linea, sostenendo un costo intorno ai cinquemila euro, e con notevoli disagi soprattutto nei periodi invernali, quando la nave resta agli ormeggi a causa delle avverse condizioni meteo, lasciando anche le salme in attesa”. Il Codacons, tra l’altro, aveva formalizzato la richiesta di accesso agli atti e tale azione è stata citata nell’interrogazione di La Vardera: “E’ emersa – prosegue La Vardera – l’incongruità nell’affidamento del servizio alla compagnia aerea danese Dat che ha indicato in gara come avrebbe effettuato l’appalto e con quali mezzi, che effettivamente risultano non idonei al trasporto delle salme a causa della mancanza di stiva adeguata.Si chiede di sapere perché nessuno ha mai effettuato controlli per accertare l’idoneità degli aerei utilizzati dalla Dat per il trasporto delle salme, consentendo l’aggiudicazione di una gara che, stando a quanto scoperto, potrebbe e dovrebbe essere annullata immediatamente.Si chiede inoltre se non si ritenga urgente ed improcrastinabile avviare indagini approfondite al fine di accertare eventuali responsabilità dei soggetti che avrebbero dovuto supervisionare e controllare l’adeguatezza delle procedure di gara, la corretta attuazione dei servizi conseguenti all’affidamento dell’appalto e denunciare il mancato rispetto delle clausole contrattuali relative al trasporto delle salme.Intendiamo sapere inoltre quali azioni immediate intendano intraprendere i destinatari di questa interrogazione per affrontare la delicata situazione e garantire che il trasporto delle salme avvenga in modo adeguato e conforme alle necessità delle comunità locali, già gravemente penalizzate dalla loro condizione insulare. Si rimane in attesa di risposte urgenti”.