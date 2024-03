Nel cuore della Sicilia, nel contesto incantevole della Festa del Mandorlo in Fiore di Agrigento, NovuNovu è un’ode alla creatività artigianale portata avanti con maestria da Alessia Fede. Le sue creazioni, piante in tessuto o ecopelle, non solo impreziosiscono gli ambienti con un tocco di colore e originalità, ma narrano anche storie di passione, creatività e amore per la Sicilia.

Ogni pezzo di NovuNovu è un’opera unica, plasmata attraverso un processo artigianale che celebra i materiali naturali e riciclati, abbracciando così un approccio eco-friendly. Il cotone, il feltro e l’ecopelle prendono forma in piante che resistono al trascorrere del tempo, donando un’eleganza senza tempo ai loro dintorni.

La magia della Festa del Mandorlo in Fiore si sposa perfettamente con la filosofia di NovuNovu. Durante questo evento, le creazioni di Alessia Fede saranno esposte nel foyer del Teatro Pirandello, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi in un universo creativo e sostenibile, dove l’artigianato si fonde con la tradizione siciliana.

Cosa rende NovuNovu un marchio speciale:

Creatività e Originalità: Le piante in tessuto di NovuNovu rappresentano un’idea innovativa che si distingue dai classici oggetti decorativi, aggiungendo un tocco di originalità agli spazi.

Materiali di Alta Qualità: L’impiego di materiali naturali e riciclati garantisce la durabilità e un design impeccabile delle creazioni.

Fatto a Mano in Sicilia: Ogni pianta è un capolavoro unico, realizzato con cura e attenzione ai dettagli dagli artigiani siciliani.

Sostenibilità: NovuNovu si impegna a utilizzare materiali ecosostenibili, riducendo così l’impatto ambientale della propria produzione.

Passione e Dedizione: Le creazioni di NovuNovu sono il frutto della passione e della dedizione di Alessia Fede e del suo team.

Se state cercando un regalo speciale o un elemento decorativo unico e sostenibile, NovuNovu è la destinazione perfetta. Visitate l’esposizione al Teatro Pirandello durante la Festa del Mandorlo in Fiore e lasciatevi conquistare dalla bellezza e dalla creatività di NovuNovu.

https://www.novunovu.it/