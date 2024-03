Una casa priva di barriere architettoniche può diventare necessaria per accomodare le esigenze dei più anziani o per garantire alle persone disabili una buona qualità di vita. Ovviamente, le modifiche alla casa dipenderanno dalle disabilità specifiche della persona, ma le giuste modifiche renderanno la casa uno spazio sicuro ed accessibile per i propri inquilini.

Vediamo insieme qualche consiglio utile per adattare la propria casa alle necessità di una persona con mobilità ridotta.

Ingresso principale

Prima ancora di modificare l’interno dell’abitazione, bisogna pensare all’accesso alla casa. Sono disponibili parcheggi per veicoli adibiti al trasporto di disabili? È possibile accedere all’appartamento tramite montascale o ascensori? I corridoi sono abbastanza ampi per ospitare delle carrozzine? Queste sono solo alcune delle domande a cui bisogna rispondere per fare in modo che l’abitazione sia completamente accessibile.

In Italia molte abitazioni hanno dei gradini all’ingresso anche quando si sta al piano terra. Questo crea un impedimento per le persone con mobilità ridotta e, per ovviare a questo ostacolo, è possibile optare per una rampa in legno, cemento o alluminio, accessoriata con strisce antiscivolo per evitare incidenti.

Porte

Per garantire l’accesso all’abitazione così come alle stanze interne è consigliabile allargare le porte fino a 85-90 cm. Delle porte più larghe renderanno possibile non solo a carrozzine elettriche ma anche ai girelli e deambulatori di atrraversare la soglia con comodità.

Bagno

Un bagno accessibile limita notevolmente il rischio di caduta della persona. Fra gli ausili più utili ci sono le barre di sostegno, che possono essere installate non solo in bagno ma in tutta la casa, e il rialzo per il water, particolarmente utile per coloro che hanno difficoltà ad alzarsi o sedersi. Nonostante questi ausili non siano particolarmente costosi è necessario prestare attenzione alla loro qualità, in quanto andranno a sostenere gran parte del peso corporeo della persona.

Per adattarsi alle esigenze del disabile, inoltre, sarebbe consigliabile usufruire delle detrazioni fiscali disponibili per ristrutturare il bagno. Il metodo più sicuro per lavarsi è in una doccia con un sedile all’interno, fornita di pavimento antiscivolo e barre di sostegno. Molto spesso, invece, il bagno delle case italiane presenta una vasca, spesso con doccia, che può mettere a rischio di cadute accidentali.

Cucina

In cucina tutti gli elettrodomestici dovrebbero trovarsi in basso, e anche il piano di cucina dovrà essere più basso dello standard per adeguarsi all’altezza della carrozzina. Anche i ripiani inferiori dovranno essere estraibili per ospitare tutto ciò di cui si ha bisogno nel quotidiano, in questo modo si renderà la cucina un luogo funzionale in cui tutto è facilmente raggiungibile.

Mobili

Un ambiente più spazioso sarà ideale per muoversi con carrozzina o ausili vari. Riorganizzare i mobili o eliminarne alcuni può aiutare sia a creare uno spazio più accessibile che a cambiare la visione di casa propria.