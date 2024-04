La Casa Museo del Giudice Livatino di viale Regina Margherita in Canicattì (Ag), anche quest’anno, aderisce alle Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri, organizzate dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia e si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche, con la consapevolezza che non è possibile leggere le opere immortali dei grandi scrittori, ammirare i dipinti e le sculture di artisti geniali, in definitiva conoscere la storia, senza “incontrare” i suoi protagonisti, il loro vissuto, il forte legame con il territorio.

Un fine settimana in cui le Case Museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese.

Per l’occasione, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile, sarà possibile visitare la Casa Museo del Giudice Livatino, principale luogo della memoria del Magistrato Martire che sarà disponibile per delle visite guidate.

La Casa Museo, per il fine settimana sarà aperta con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

È possibile prenotare la visita collegandosi al sito

www.casagiudicelivatino.it

o

telefonicamente al 3207962830.