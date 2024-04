La decisione è stata assunta all’unanimità dall’assemblea dei soci a conclusione del congresso dell’Associazione, presieduta dal commissario straordinario, Franco Morello, nominato dal presidente dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci.

Componenti del Consiglio direttivo sono stati eletti Francesco Russello, Vicepresidente, Angelo Sferrazza, segretario e Serafino Russello, sindaco controllore, Franco Pullara e Giuseppe Di Gloria, consiglieri supplenti.

Il neopresidente, dopo l’introduzione ampia del commissario Morello e l’elezione di Manganella, quest’ultimo ha proposto di eleggere presidente onorario della sezione favarese, il presidente uscente Salvatore Sferrazza che ha servito per quindici anni con impegno e sacrifici il Circolo.

Il presidente Manganella ha tracciato il programma che intende, unitamente ai consiglieri, portare avanti nei prossimi mesi, a partire da una maggiore attenzione al Monumento dei Caduti, alla ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze armate del quattro di novembre per ricordare tutte le vittime di qualsiasi guerra.

Nella sede della sezione di Favara sono esposte, infatti, le fotografie dei caduti della Prima e della Seconda guerra mondiale.

Manganella ha concluso con un appello: “Invitiamo, fin d’adesso, i familiari dei caduti per difendere la Patria a farci avere notizie e foto dei loro cari, come, altresì invitiamo le scuole a visitare l’ampia esposizione di foto dei nostri concittadini, morti per salvare l’Italia.”