presso l’Aula musicabile l’Istituto comprensivo Manzoni ,diretto da Marilena

Giglia, l’Unicef e l’Uciim insieme per la pace!

Si è svolta la cerimonia di consegna delle Pigotte alla presenza della referente provinciale UNICEF

Prof.ssa Lilly Bruna, del volontario Pietro Sicurelli e della Consigliera Uciim Maria Pia Minacori, In

vista della manifestazione finale che si terrà il 13 Aprile c.a. presso il Centro Culturale di Canicattì,

Il progetto promosso dalla sezione UCIIM ( Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti,

Educatori, Formatori ) “Gina Falletta” di Canicattì presieduta dall’Insegnante Stella Marchese

Ragona, in collaborazione con il comitato Unicef di Agrigento ha avuto come destinatari i bambini

della scuola Primaria e le loro famiglie.

Il percorso didattico si è articolato in diverse fasi: conoscenza dei Diritti dei bambini (Diritto alla

vita, Diritto all’istruzione, Diritto alla salute); attività di laboratorio per la realizzazione delle

Pigotte; allestimento dell’esposizione delle bambole; scelta e adozione delle Pigotte che

contribuirà ad aiutare l’UNICEF a migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti,

disastri naturali, epidemie e sfruttamento.

I laboratori hanno avuto una valenza formativa molto importante poiché hanno favorito nei

soggetti coinvolti (docenti, alunni, mamme, nonne, zie …) relazioni positive che hanno consolidato

i rapporti di collaborazione, aiuto reciproco, fiducia, stima, animati da sentimenti di affetto e

solidarietà.

Sono state realizzate ben 50 Pigotte, una più bella dell’altra che renderanno felice almeno un

bambino nel mondo.

È stata una giornata gioiosa e ricca di emozioni, animata da balli e canti eseguiti dai bambini per

augurare a tutti la Pace e la speranza di vivere in un mondo migliore e portare un sorriso a chi

non ce l’ha.