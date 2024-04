“”Era fondamentale puntare su una figura competente, esperta e consapevole della situazione dell’ente comunale. La scelta di Michele Termini Sindaco mira a dare una risposta rapida e incisiva alle esigenze della città. Campobello versa in una condizione di degrado assoluto, un carico dei tributi locali asfissiante, in particolar modo per le attività produttive, nessuna programmazione nel breve, medio e lungo termine, ufficio tecnico carente. Non possiamo permetterci periodi di rodaggio ma abbiamo la necessita assoluta di partire con immediatezza. La lista è interamente politica, ma capace di rappresentare la società ed il territorio oltre ad essere competitiva. È un’offerta politico- amministrativa completa, con personalità già presenti tra la gente con capacità di ascolto, soprattutto competenti””.

In città si voterà i giorni 8 e 9 giugno.

Giovanni Blanda.