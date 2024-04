Sono 17 gli interventi di rilevante importanza che gli operatori di Aica hanno eseguito nell’Agrigentino nel periodo compreso tra il 15 e il 19 aprile che si sommano ad altre riparazioni di minore importanza che contribuiscono, comunque, al contenimento della dispersione idrica.

Nel dettaglio, sono stati eseguiti 4 interventi di riparazione delle reti idriche in via Piersanti Mattarella, via Regione Siciliana, via Salvatore D’acquisto e in salita Damareta ad Agrigento; a Sciacca si è intervenuti sulle condotte principali di via Turati e via Ovidio e sulla rete idrica di via Sant’Agata dei Goti; a Sambuca di Sicilia sono state riparate le reti idriche in via Sacco e Vanzetti e in contrada Cuvio; a Canicattì i lavori hanno interessato la rete idrica in via Mascagni mentre a Naro è stato eseguito un intervento di riparazione della rete idrica in via Laudicina.

E ancora, lavori di riparazione alle reti idriche in via Martoglio a Porto Empedocle, via Aldo Moro e contrada Pergole a Realmonte, via Riggi e via Santa Teresa a Ribera e in via Vietnam a Raffadali.