Un medico, in servizio all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, è stato aggredito verbalmente mentre stava svolgendo il proprio servizio. È accaduto alla presenza dei tanti pazienti in attesa di essere visitati. “Ancora una volta si assiste alla brutale violenza nei confronti di medici e infermieri che, giornalmente, si prodigano per aiutare il prossimo. La Democrazia Cristiana è certa che la dottoressa Destro continuerà a lavorare, a servizio dei cittadini, con impegno e dedizione”, si legge in una nota della Dc.