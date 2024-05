Prime prestazioni a Linosa nel nuovo ambulatorio di cardiologia in funzione nei locali del Servizio di Continuità assistenziale della più piccola delle Pelagie. Gli abitanti dell’isola potranno effettuare visite, elettrocardiogramma ed esame ecocardiografico.

Il servizio è stato attivato dal Direttore della UOC di cardiologia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo, Sergio Fasullo, insieme al Responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco D’Arca. “Nell’arco di pochi mesi – ha spiegato Sergio Fasullo – è stata avviata un’attività dedicata ai pazienti cardiopatici che, prima, dovevano recarsi a Lampedusa o a Palermo. Adesso potranno effettuare visite ed esami direttamente a Linosa”.

Nella prima giornata di servizio ambulatoriale sono state complessivamente 51 le prestazioni effettuate, tra Ecg ed ecocardiografia, controlli pacemaker, Holter, nella struttura nella quale hanno lavorato anche l’infermiere Giovanni Costantino ed il Medico di medicina generale dell’isola, Dionysios Liapis.

“Oltre a garantire accessi periodici – ha concluso Sergio Fasullo – verrà installata nel PTE di Lampedusa una centralina con 2 postazioni per il monitoraggio ecografico e pressorio dei pazienti critici con patologie cardiache ed internistiche e per i casi gravi di ipotermia dei migranti”.