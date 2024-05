Il 13 Maggio si celebra la Madonna di Fatima, data che coincide con quella della prima apparizione della Vergine ai tre pastorelli portoghesi nel 1917. Mentre badavano al pascolo in località Cova da Iria, vicino alla cittadina portoghese di Fatima, i tre pastorelli, Lucia e i fratelli Francisco e Jacinta, riferirono di aver visto scendere una nube e, al suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificarono con la Madonna. Dopo la prima apparizione del 13 Marzo 1917 la donna avrebbe dato appuntamento ai tre in quello stesso luogo per il tredici di ogni mese, fino al 13 Ottobre. Le apparizioni continuarono per un po’ di tempo, accompagnate da rivelazioni di eventi futuri, in particolare la fine della Prima guerra mondiale e a breve l’inizio di una seconda guerra ancora più devastante se gli uomini non si fossero convertiti. Così a Cova da Iria i pellegrini si riuniscono da allora, in onore delle apparizioni, su un’enorme piazza in cui è costruita una piccola cappella, alla quale, nel corso degli anni, sono state affiancate due grandi chiese: la Basilica di Nostra Signora di Fatima, costruita fra il 1928 e il 1953, e la Basilica della Santissima Trinità, costruita fra il 2004 e il 2007.

I fedeli si affidano a Lei, Madre premurosa, che conosce ciò che abita nel cuore, affinché li guidi nel cammino verso Dio e nell’amore verso il prossimo. Il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina) ha promosso la realizzazione di un video, a livello devozionale, dove è possibile ascoltare la poesia: ”Nostra Signora di Fatima”, di cui ha composto il testo. L’opera è stata declamata con voce professionale da Sara Liuzzo di Capo d’Orlando, la musica è del M° Giuseppe Faranda. Un ringraziamento particolare va all’Archivio del Santuario di Fatima, per avere concesso l’autorizzazione ad utilizzare le foto. Di seguito pubblichiamo il video.