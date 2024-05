Si celebreranno oggi 21 maggio, alle ore 16 presso la chiesa Madre di Ravanusa, i funerali del fisioterapista Filippo La Bella, 46enne deceduto sabato pomeriggio in un tragico incidente stradale avvenuto nel centro del paese. In occasione delle esequie, come già annunciato dal primo cittadino Vincenzo Maniglia, sarà lutto cittadino a Racalmuto.

La Bella viaggiava in sella della sua Ducati quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa contro un albero. Vani, purtroppo, i tentativi di rianimazione. Ravanusa si prepara a dare l’ultimo addio a Filippo, persona molto conosciuta in paese e ricordato da tutti come un padre e marito esemplare.