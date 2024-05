Sabato 25 Maggio si è corsa la mitica 100km del Passatore, denominata la più bella 10km del mondo . Una gara straordinaria partita sabato dalla Piazza Duomo di Firenze e terminata a Faenza dopo aver attraversato paesaggi stupendi con un grande contorno di cordialità e

Prestazione straordinaria per l’atleta dell’ Asd Marathon Team Canicattì Agostino Nicosia che corre la sua 100km con un grandissimo risultato cronometrico visto che ha chiuso la gara sotto le 9 ore ( 8:59:30 ) mantenendo un ritmo gara dall’inizio alla fine sempre in maniera costante con una gestione da professionista che gli ha permesso così alla fine di piazzarsi 43° assoluto su circa 3000 partecipanti e 7° di categoria . Un risultato che premia l’atleta canicattinese per tutti gli sforzi fatti nel preparare al meglio questa gara alla quale ha dedicato grande passione ed impegno .

Grande orgoglio canicattinese per questo atleta straordinario che si afferma come uno degli ultra maratoneti più forte del panorama agrigentino . La prossima straordinaria avventura per Agostino Nicosia sarà l’imminente Super Maratona dell’Etna in programma l’8 Giugno .