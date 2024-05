Giornata storica per Ravanusa

Oltre 32 milioni di €uro di opere finanziate

Un plauso alla squadra istituzionale

del PD di Ravanusa

Quella di oggi non è una giornata che può passare inosservata per Ravanusa.

Sono stati definitamente messi a finanziamento due grandi progetti che cambieranno il volto del nostro paese.

Firmato l’accordo di coesione che destina più di 27 milioni di euro alla rigenerazione urbana dell’intera area devastata dall’esplosione dell’11 Dicembre.

Firmato il decreto che stanzia più di 5 milioni di euro al recupero e alla ultimazione dei lavori nella casa di riposo di Contrada Monterosso.

Entrambi i progetti sono stati concepiti per porre fine al degrado urbano e come apripista ad un nuovo concetto di bene comune, basato sulla fruizione, sull’utilità sociale e sul rispetto dell’ambiente che diventa generatore di energia.

Concetti che hanno ispirato il lavoro del nostro Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandra Calafato, e dei nostri Consiglieri Comunali, Cettina Vasapolli, Rocco Carlisi e Gabriele Giarrana che con un lavoro di squadra, silente e proficuo, hanno messo su carta questi valori e portato a casa il risultato.

Il PD sente il dovere, a nome di tutta la sua comunità, di ringraziare i suoi rappresentanti, l’intera amministrazione comunale, con a capo il Sindaco Salvatore Pitrola, e tutta la compagine consiliare per il risultato raggiunto, frutto di un lavoro di squadra.

Avanti così, per un Paese in Comune