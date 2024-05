Il Comune di Campobello di Licata, nel Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ha emesso due ordinanze contingibili e urgenti per la chiusura di due strutture scolastiche comunali, dichiarate inagibili a seguito di indagini tecniche e verifiche di rischio sismico.

Con l’Ordinanza n. 32 del 28 maggio 2024, il Commissario Straordinario, dottoressa Teresa Burgio, ha disposto la chiusura immediata della struttura scolastica situata in via Carnevale, che ospita alcune classi della scuola dell’Infanzia dell’I.C. S. G. Bosco. Le indagini tecniche, affidate con determinazione n. 911 del 1 agosto 2023, hanno evidenziato gravi rischi strutturali che compromettono la sicurezza dell’edificio. Pertanto, è stato vietato l’accesso alla struttura, eccetto per il personale autorizzato e gli operatori addetti ai lavori necessari per il ripristino della sicurezza

Analogamente, con l’Ordinanza n. 31 del 27 maggio 2024, è stata disposta la chiusura dell’edificio scolastico in via Hemingway, anch’esso ospitante alcune classi della scuola dell’Infanzia dell’I.C. S. G. Bosco. Anche in questo caso, le indagini diagnostiche condotte hanno rilevato condizioni di inagibilità che rappresentano un pericolo per l’incolumità delle persone. La chiusura resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori necessari per garantire la sicurezza strutturale

Le ordinanze impongono la chiusura immediata degli edifici e vietano l’accesso ai locali interessati, eccetto che per il personale autorizzato. Entrambe le strutture rimarranno chiuse fino alla rimozione dei pericoli e alla conclusione dei lavori di manutenzione e adeguamento. Le ordinanze sono state trasmesse al Prefetto di Agrigento, al Dirigente scolastico dell’I.C. S. G. Bosco, al Comando dei Carabinieri e al Comando della Polizia Municipale di Campobello di Licata per i necessari adempimenti e la sorveglianza.

Contro queste decisioni, è possibile presentare ricorso al TAR Sicilia entro 60 giorni, o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.