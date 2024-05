Il Sindaco Salvatore Letizia, gli Assessori Comunali e tutto il Gruppo consiliare di maggioranza “Sommatino sei tu” trasmettono una nota ufficiale in risposta al Comunicato pubblicato dal Presidente del Consiglio lo scorso 22 Maggio.

“Restiamo sorpresi dall’aver appreso, solo tramite mezzo stampa, l’abbandono della Presidente del Consiglio dal gruppo consiliare “Sommatino sei Tu”, ad appena 12 ore da una seduta consiliare nella quale la stessa, su apposita richiesta, aveva confermato l’appartenenza al gruppo stesso.

Stupiti, certo, ma fino ad un certo punto, dato che negli ultimi mesi alcuni comportamenti tenuti dalla Presidente ci lasciavano pensierosi, poiché nonostante i numerosi solleciti, continuava a sottrarsi ad ogni forma di confronto richiesto dal gruppo consiliare. Ancor peggio, apprendiamo dalla stampa che i motivi sono dovuti ad incomprensioni con il Sindaco, e ci rattrista constatare che anche questa volta i Consiglieri Comunali non sono stati tenuti in alcun modo in considerazione nonostante si tratti degli stessi consiglieri comunali che, all’unanimità, l’hanno eletta come Presidente.

E’ stato questo, forse, uno dei principali equivoci di questi 2 anni di presidenza, la grande confusione sul ruolo da esercitare: ha sempre voluto giocare a fare l’amministratore, prevaricando e denigrando il ruolo del Sindaco e degli assessori in carica, cercando, a volte, di ostacolarne le attività.

Lei non ha mai compreso realmente il proprio ruolo istituzionale, non ha mai capito l’organo che ha presieduto, non ha mai esercitato la sua funzione di rappresentanza del consiglio comunale, tanto che in due anni di presidenza non risultano atti riconducibili al suo operato, nonostante gli incessanti appelli rivolti da consiglieri ed amministratori.

La stessa si fregia di risultati raggiunti in questi anni. Cara presidente, quali sono gli eventi citati nel suo comunicato, in cui è venuto meno il supporto dell’Amministrazione? L’unico evento non organizzato e non gestito esclusivamente dall’Amministrazione Comunale è stata la recente Fiera del Cavallo, a cui comunque l’Ente ha fornito tutto il supporto possibile alla riuscita dell’evento; nonostante ciò, si è venuto a creare in quei giorni un clima ostile con una grave tensione che si percepiva nell’aria. Di questa manifestazione hai sempre conosciuto sin dall’inizio tutte le criticità tecniche, ignorando volutamente i gravi rischi finanziari che sarebbero potuti derivare per l’Ente. Ma nulla di tutto ciò le è importato, contava solo dare lustro alla sua persona, tralasciando, anche, il suo ruolo istituzionale per diverse settimane, accantonando importanti atti da portare in Consiglio Comunale con estrema urgenza.

Restiamo frastornati, poi, sulle motivazioni per cui chiede al Sindaco un “ cambio di rotta”. In questi 2 anni il gruppo è sempre stato solido e compatto, informato e consapevole di tutti gli atti amministrativi e sulle strategie intraprese da Sindaco e Assessori. Noi Consiglieri, leggendo dichiarazioni simili, ci sentiamo offesi dalla Presidente, noi che conosciamo benissimo la realtà e i veri motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione, pianificata da diverso tempo. Motivo per cui ha ignorato per mesi i Consiglieri, che hanno cercato ripetutamente di comprendere le motivazioni del suo malcontento, e negato loro spesso il confronto, dimostrando in quelle pochissime occasioni di essere addirittura incapace di reggere un dibattito che voleva solo essere costruttivo. L’unica grande abilità della Presidente è quella di saper distorcere la realtà.

Saremmo infine curiosi di sapere, ed a questo punto é la città che lo chiede, di quali strategie ed atti amministrativi lei é stata tenuta all’oscuro?

Salvatore Letizia

Mariangela Castellano

Virginia Ferrigno

Manuela Trapanese

Antonino La Quatra

Jean Pierre Rumeo

Rita Caterina Messina

Ester Scalzo

Liborio Giuseppe Cravotta

Rocco Vinciguerra

Salvatore Sammartino

Salvatore Emanuele Sallemi