Fermato ad un posto di controllo va in escandescenza e, una volta portato in caserma, danneggia un vaso, l’interfono della stazione dei militari e un tavolo. I carabinieri di Palma di Montechiaro hanno denunciato un 23enne del posto per i reati di danneggiamento, minacce a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Il giovane era stato fermato ad un posto di blocco in compagnia di un’altra persona. I militari hanno effettuato una perquisizione trovando un coltello a serramanico e una modica quantità di hashish. Per quest’ultimo episodio il 23enne è stato segnalato alla Prefettura. Una volta giunti in caserma però il ragazzo è andato in escandescenza. Avrebbe prima minacciato i militari per poi danneggiare un vaso e un tavolo all’interno della stazione dei militari.